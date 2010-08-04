-14 YAŞINDAKİ YELKENCİ DÜNYA TURUNA BAŞLADI AMSTERDAM (A.A) - 04.08.2010 - Yelkenliyle tek başına dünya turuna çıkmasına geçen yıl izin verilmeyen 14 yaşındaki Hollandalı denizci Laura Dekker, bu amacına ulaşmak ve solo dünya turu yapan en genç denizci olabilmek için bugün Hollanda'dan yola çıktı. Laura ile kendisine Portekiz'e kadar eşlik edecek babası Dick Dekker, Guppy adlı yelkenliyle saat 10.00'da, bir teknede yaşadıkları Den Osse limanının dalgakıranını geçerek, çok sayıda meraklı ve 50'den fazla gazetecinin gözü önünde Kuzey Denizi'ne açıldı. Laura'nın 11,5 metrelik teknesine limandan çıkarken bir düzine tekne eşlik etti. Yola çıkmadan kısa süre önce gazetecilere açıklama yapan genç denizci, "Nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama çok mutluyum, gerçekten korkmuyorum. Her şeyden önce yelken kullanmayı çok seviyorum. Dünyayı tanımayı öğrenmek istiyorum ve yalnız başına dünya turu yapan en genç olmak harika olur" diye konuştu. Laura, yalnız seyahati sırasında en çok köpeği Spot'u özleyeceğini söyledi. Yaklaşık dört hafta sonra babasının Portekiz'de tek başına seyahatine devam etmesi için tekneden ineceği Laura Dekker, bundan sonra üç hafta kadar hiçbir limana yanaşmadan Kanarya Adaları'na oradan Panama, Galapagos Adaları, Avustralya, Tayland ve Avrupa'ya dönmeden önce de Aden Körfezi'nden geçmeyi planlıyor. Hollanda'nın Middelburg mahkemesi 27 Temmuzda genç kızın Ağustos 2011'e kadar Çocuk Koruma Kurulu'nun gözetiminde kalması talebini reddetmişti. Yelkenliyle geçen yıl Eylül'de yalnız dünya turuna çıkmak isteyen Laura Dekker, Çocuk Koruma ve Gençlik Bürosu engeliyle karşılaşmıştı. Ailesinin onay verdiği Dekker'ın yaşının küçük olduğunu ve tura tek başına çıkmasının tehlikeli olacağını ileri süren iki kurum, mahkemeye başvurarak genç kıza engel olunmasını istemişti. 1 Eylül'de tura çıkmak isteyen, Hollanda vatandaşlığının yanı sıra Yeni Zelanda ve Alman pasaportlarına da sahip Dekker ise önüne konulan engellere rağmen bu hayalini gerçekleştirmek istediğini ve bu yüzden gerekirse Hollanda'daki ikamet kaydını sildirip Yeni Zelanda'ya yerleşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.