14 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan şahsa 25 yıl hapis

Eskişehir'de 14 yaşındaki yeğeni İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 40 yaşındaki Mustafa Y., 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de meydana gelen olayda, anne ve babası boşanmış olan İ.Y. babaannesinin evine gitti. O evde yaşayan amcası Mustafa Y. ise, burada 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Olayı annesine anlatan İ.Y. daha sonra polis merkezine giderek amcası Mustafa Y.'den şikayetçi oldu. İ.Y., amcasının daha önce de kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen amca Mustafa Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mustafa Y.'nin yargılanmasına bugün Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık Mustafa Y. duruşmada da suçsuz olduğu, yeğeninin kendisine iftira atığını öne sürerek şunları söyledi:

"Yeğenim İ.Y. ailevi problemlerinden dolayı yanımıza geldi. Babası M.Y. geceleri takside çalıştığı için genellikle yeğenimle ben ilgileniyordum. Kesinlikle yeğenimle aynı yatakta yatmadım. Kendisine karşı cinsel açıdan suç teşkil eden herhangi bir eylemim olmadı. Olaydan önce yaşantısından dolayı kendisine tokat atmıştım. Attığım tokat nedeniyle bana 'Bunun acısını senden çıkartacağım' dedi. Bana iftira atıyor. Ben suçsuzum."

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, amca Mustafa Y.'yi alıkoyma suçundan beraat ettirirken, zincirleme cinsel istismar suçundan ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. (DHA)