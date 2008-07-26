14 yaşındaki temsilcimiz

Tempo24 - Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Spor Kulübü'nün sporcusu olan Ediz Yıldırımer, oyunlara günde 3 antrenman yaparak hazırlandığını belirtti. Olimpiyat için kendisini zorlamadığını ve asıl hedefinin tecrübe edinmek ve oyunlar ortamını görmek olduğunu ifade eden Yıldırımer, ''Türkiye'den olimpiyatlara katılan en küçük sporcu benim. Olimpiyatlarda ise 3. sporcu olma özelliği taşıyorum. Bu yaşta olimpiyatlara katılmak güzel bir duygu. Küçük yaşta oyunlara katıldığım içir gurur duyuyorum.





Olimpiyatlarla ilgili ortamı görünce çok daha farklı duygular içinde olacağımı düşünüyorum. En önemlisi tecrübe edineceğim.





Çünkü yaşım daha küçük. Bu yaşta olimpiyat derecesi yapmak çok zor. Pekin'deki hedefim zaten tecrübe edinmek. Asıl hedefim 2012 olimpiyatlarında derece elde etmek. Gelecek oyunlara kadar da dünya ve Avrupa dereceleri yaşamak'' dedi.

Spora 9 yıl önce basketbolla başladığını ve 1 yıl aradan sonra bırakarak yüzmeye yöneldiğini, 8 yıldır da yüzdüğünü belirten Yıldırımer, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depremini de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığını anımsattı. Lise 1. sınıfa devam edeceğini ifade eden Ediz Yılıdırımer, okulun arka planda kaldığını ve asıl hedefinin yüzmede önemli başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

ANTRENÖR ENGİN SÖNMEZOĞLU

Milli yüzücünün antrenörü Engin Sönmezoğlu da Ediz'in yetenekli bir sporcu olduğunu söyledi. Genç yüzücünün, 1500 metre yaş grubunda 2 yıl önce dünyanın en iyi derecesini elde ettiğini ifade eden antrenör Sönmezoğlu, ''Olimpiyat kotası alabilmek için farklı ülkelerde mücadele etti ve bu ay başında İzmir'de yapılan yarışmalarda bunu başardı. Kendisinin olimpiyatlarda derece elde edebilmesi şimdilik zor. Dünyada çok güçlü rakipleri var. Asıl hedefi gelecek olimpiyatlar. Sporcumuzu buna göre hazırlıyoruz. Aşırı yükleme yapmıyoruz ve şimdilik antrenmanları hafif yaptırıyoruz. Kendisi neticede bir çocuk ama yaşından büyük düşünebiliyor. Antrenörlerine güveniyor, disiplinli çalışıyor ve çok sağlam karakteri var. Sosyal yaşamı şimdilik sınırlı, okul ve sporun dışında pek zamanı kalmıyor”diye konuştu

Ediz Yıldırımer'in, olimpiyatlara 14 yaşında katılan Avustralyalı yüzücü Ian Torpe ve ABD'li yüzücü Michael Phelps'den sonra bu yaşta oyunlara katılma başarısı gösteren 3. sporcu olma özelliği taşıdığını da sözlerine ekledi.

EN YAŞLISI SVETLANA SUDAK

2008 Pekin Olimpiyatları'na katılacak Türk sporculardan Svetlana Sudak, en yaşlı sporcu oldu. Yüzmede Ediz Yıldırımer, en küçük sporcu unvanını elde ederken, atletizm çekiç atmada Türkiye adına yarışacak olan 37 yaşındaki Belarus asıllı Sudak, oyunlarda mücadele edecek en yaşlı sporcu olacak. Yaşlı sporcular arasında 36 yaşındaki üç oyuncu, atıcılıkta Yusuf Dikeç, yelkende Ali Kemal Tüfekçi ve güreşte Mehmet Özal'da arasında yer alıyor.