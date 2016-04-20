İmam hatip lisesi öğretmeni, 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı!

Türkiye gündemine son günlerde damga vuran çocuk istismarı olaylarının bir yenisinin de Ankara’da yaşandığı ortaya çıktı. Ankara’nın göbeğindeki bir İmam Hatip Lisesi’nin beden öğretmeni, 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre olay, Ankara’daki bir imam hatip lisesinde, 14 Nisan’da meydana geldi. İddiaya göre, lise birinci sınıf öğrencisi Z.G. (14), sabah saat 09.00’da spor yapmak için evinden ayrıldı. Mahalledeki koşu parkurunda antrenman yapan kız öğrenci, burada aynı okulda beden eğitimi öğretmeni S.I. ile karşılaştı. Öğretmen, kız öğrencisini kahvaltıya davet etti. Eve kahvaltıya giden küçük kız cinsel istismara uğradı.

‘Kimseye anlatma’

İstismar olayının ardından öğretmen S.I., öğrencisini alıp okula bıraktı ve “Sakın kimseye anlatma” diyerek tehdit etti. Kızlarının psikolojik durumundan şüphelenen ailenin baskısı üzerine Z.G., başından geçenleri ailesine anlattı. Aile şikâyette bulundu. Gözaltına alınan öğretmen S.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur kız öğrencinin psikologlar eşliğinde yeniden ifade vermesi bekleniyor.