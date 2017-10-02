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14 yaşındaki motosiklet sürücüsü, polisten kaçarken kaza yaptı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü T

02 Ekim 2017 14:34

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü T.Ş., kovolamaca sırasında yönetimindeki motosikleti devrip kaza yaptı. Sürücü ve yanındaki ağabeyi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, ehliyetsiz ve motosikletin plakasız olması nedeniyle \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçtığı belirtildi.
Olay, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi\'nde meydana geldi. Polis, motosikleti kullanan 2 kişinin durumdan şüphelenip \'Dur\' ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü de ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Polis ile kısa süren kovalamaca ardından kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosikleti kullanan 14 yaşındaki T.Ş. ve arkasında oturan ağabeyi 17 yaşındaki T.Ş., yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve ağabeyi sağlık kontrolünden geçirilmek için ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü T.Ş.\'nin ehliyetsiz ve motosikletin plakasız olması nedeniyle polisten kaçtığı öne sürüldü. Sürücü 14 yaşında olduğu için yasal işlem yapıldı. Ancak, motosiklet trafikten yasaklandı, plakasız olması nedeniyle aracın sahibi olduğu belirlenen T.Ş.\'nin basasına 206 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. 

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