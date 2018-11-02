14 yaşındaki Mazlum, 3 gündür kayıp

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Mazlum Ay\'dan (14), geçen salıdan bu yana haber alınamıyor. Yakınları, hayatından endişe ettikleri Ay\'ın bulunmasını istedi.

Nusaybin\'in Kışla Mahallesi\'nde oturan zihinsel engelli Mazlum Ay, 3 gün önce evden çıktı. Ancak, Mazlum, bir daha eve dönmedi. Çocuklarını her yerde arayan fakat sonuç alamayan aile, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Polis ve jandarma, Mazlum Ay\'ın bulunması için çalışma başlattı.

Oğlu için vatandaşlardan destek isteyen Metin Ay, Mazlum\'u görenlerin polis veya jandarmaya haber vermesi çağrısında bulundu.



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