14 yaşındaki kızın ötanazi isteği reddedildi

Şili'de, YouTube'a yüklediği videoda, "Sonsuza kadar beni uyutacak bir iğne vurulmasını istiyorum" mesajıyla devlet başkanına seslenen 14 yaşındaki kızın ötenazi isteği kabul görmedi.

Şili Devlet Başkanlığı Sözcüsü Alvaro Elizalde, Şili yasalarının izin vermemesi nedeniyle Maureira'nın isteği kabul etmelerinin imkansız olduğunu söyledi.

Elizalde, Sağlık Bakanlığının kızın ailesiyle iletişime geçtiğini ve Maureira'ya tedavinin yanı sıra psikolojik destek de sağlandığını kaydetti.

Genellikle çocuklarda pankreastaki lif dejenerasyonu ve solunum yetmezliği olarak görünen kistik fibroz hastalığı bulunan Maureira, Devlet Başkanı Michelle Bachelet'ten kendisine ötenazi yapılmasına izin vermesini isteyen bir videoyu YouTube'a yüklemişti.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, Maureira "Bu hastalıkla yaşamaktan yoruldum, bu nedenle başkanla acilen konuşmak istiyorum. Sonsuza kadar beni uyutacak bir iğne vurulması için onayına ihtiyacım var" ifadelerini kullanıyordu.