14 yaşındaki kızı kaçırmakla suçlanan genç serbest bırakıldı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- MANİSA\'nın Sarulanlı İlçesi\'nde, Kurban Bayramı’ndan bir gün önce ortadan kaybolan ve bir hafta sonra İzmir\'in Buca İlçesi\'nde bulunan 14 yaşındaki E.M.’yi kaçırdığı iddia edilen 17 yaşındaki A.A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa\'nın Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi\'nde yaşayan E.M., 31 Ağustos akşamı ailesiyle bayram ziyareti için babaanne ve dedesinin Saruhanlı ilçesinin eskiden belde olan Dilek Mahallesi\'ndeki evine gitti. Ailesiyle gece orada kalan E.M, sabah yatağında bulunamadı. Anne Gülziye ve baba Selman M., Manisa Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne kayıp başvurusunda bulundu. E.M.\'yi bulmak için geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, küçük kızın telefon sinyalinden en son İzmir\'de olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Manisa Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kızı bulmak için özel bir ekip kurdu. E.M.\'yi kaçırdığı öne sürülen A.A.\'nın akrabaları üzerinde duran ekipler Bergama, Buca ve Menderes ilçelerinde bulunan akrabalarının evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. E.M. dün 04.00 sıralarında, A.A.\'nın halası B.A.\'nın erkek arkadaşı R.Y.\'nin, İzmir\'in Buca ilçesindeki evinde bulundu. Evde bulunan A.A. da gözaltına alındı.

E.M. ve A.A. ifadelerini alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. E.M. ve A.A.\'nın aynı köyde yaşadıkları ve bir düğünde tanıştıktan sonra arkadaşlıklarını ilerlettikleri öğrenildi. E.M.\'nin bulunduğu öğrenen Selman ve Gülziye M. çifti İzmir\'e gelerek kızlarını teslim aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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