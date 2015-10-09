14 yaşındaki kıza tecavüz etti, Facebook'ta 18 yaşında gözüktüğü için beraat etti

14 yaşındaki kıza tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan 22 yaşındaki S.D., genç kızın Facebook profilinde yaşını 18 yazması, yaşından büyük göstermesi ve şikayetçi olmaması nedeniyle beraat etti.

Hürrriyet'te yer alan habere göre, geçen Haziran ayında meydana gelen olayda, bir akaryakıt istasyonunda çalışan S.D. sosyal medya üzerinden lise öğrencisi S.M. ile tanıştı. İkili arasında devam eden görüşmelerin ardından S.D. Aktaş Mahallesi’ndeki evinde S. M.'ye tecavüz etti. Yaşanan olayın ardından S.M.’nin psikolojisinin bozulduğunu fark eden ailesi kızlarını psikologa götürdü. S.M.’nin yaşananları psikolaga anlatması üzerine ailesi şikayette bulundu. 2 Temmuz da adliyeye sevk edilen S.D. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Geçen Salı günü Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada S.M.’nin ve ailesinin şikayetçi olmaması, kızın fiziksel olarak büyük göstermesi üzerine S.D.’nin tahliyesine karar verildi. Bugün, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ise S.D.’nin avukatı Sinan Barut yaşı küçük kızın Facebook profilinde kendisini 18 yaşında olarak gösterdiğini, S.D.’nin de S.M.’yi görünüş olarak da o yaşlarda olduğunu düşündüğünü söyledi. Mahkeme, şikayetçi olmaması, kızın fiziksel olarak büyük göründüğüne, Facebook’a da yaşını 18 yaşında olarak yazması karşısında S.D.’nin hataya düştüğüne karar vererek beraatine karar verdi.