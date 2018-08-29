14 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ KAMERADA

* Ümraniye\'de bir markette 14 yaşındaki bir kızı elle taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Haber:Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de bir markette 14 yaşındaki kız taciz edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken zanlı gözaltına alındı.

Olay, Ümraniye Atakent Mahallesi, Dicle Caddesi\'ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Londra\'da yaşayan ve tatil için İstanbul\'a gelen S.E. markette tanımadığı birisi tarafından elle taciz edildi. Küçük S.E. markette yaşadığını annesine anlatması üzerine aile polis ekiplerine giderek konuyla ilgili şikayette bulunuldu. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri marketin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini belirleyen polis zanlıyı gözaltına aldı. A.S\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Taciz anları

-Detaylar

