14 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan sanıktan savunma: Cezasının bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum

Zonguldak'ta, lise öğrencisi 14 yaşındaki E.A.'ya cinsel istismarda bulunan 19 yaşındaki Caner K, mahkemede kendini "Cezasının bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum" sözleriyle savundu.

Şehirlerarası otobüs firmasında muavin olan Caner K, geçen yıl Facebook'ta lise öğrencisi E.A. ile tanıştı. Caner K., iddiaya göre ilk kez E.A.'ya geçen yıl Eylül ayında fındık bahçesinde, daha sonra da Kilimli ilçesi Göbü Köyü'nde cinsel istismarda bulundu.

9 gün boyunca evde tuttu

DHA'nın haberine göre, Caner K., 23 Ekim 2014'te de okul çıkışında E.A.'yı alarak Mithatpaşa Mahallesi'nde emlakçı aracılığıyla kiraladığı eve götürdü. Caner K., evde 9 gün tuttuğu kıza 3 kez cinsel istismarda bulundu. Aile, kızlarının okuldan dönmemesi üzerine polise başvururken, yapılan araştırmalar sonunda Caner K., evde yakalandı. Kız ailesine teslim edildi.

'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından tutuklu yargılanan Caner K., 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada E.A. ile anne ve babası da hazır bulundu.

'Cezasının ağır olduğunu bilmiyordum'

Sanık Caner K. savunmasında, bu suçun cezasının da bu kadar ağır olduğunu bilmediğini ve bu yüzden daha önce suçu kabullendiğini söyledi. Sadece fındık bahçesinde E.A.'nın isteği ile yüzeysel ilişkiye girdiklerini ileri süren Caner K., şöyle dedi:

"Zaten daha önce geçirdiğim epilepsi ve lösemi hastalığım nedeniyle kullandığım ağır ilaçlardan sertleşme sorunum olduğu için bunun olması mümkün değildir. Ondan sonra da hiç ilişkiye girmedik. Birlikte kaldığımız evde mağdure 'regl' dönemi olduğu için ilişki yaşamamız mümkün değildir. Ancak, 'ilişki yaşadığımızı söylersek ailelerimizin evlenmemize izin vereceğini' düşündük ve birlikte o şekilde ifade verdik. Ancak tam anlamıyla gerçekte bir ilişkimiz olmadı."

Mağdur kız: Söylediklerinin hepsi yalan

E.A. ise sanığın sözlerinin çoğunun yalan olduğunu söyledi. E.A., fındık bahçesinde ve sanık kendisini kaçırdığında evde ilişkiye girdiklerini, sanıkta sertleşme problemi de olmadığını anlattı. E.A. sanığın, 'konuşup görüştüklerini ailesine söylemekle kendisini tehdit ettiğini' bu yüzden okuldan onunla gittiğini kaydetti.

Mahkeme sanığa, nitelikli cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay, kişi hürriyetini yoksun kılma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi.