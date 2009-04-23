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14 yaşındaki kız çocuğuna tacize 7 tutuklama

23 Nisan 2009 12:39

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lapseki İlçe Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, ilçeye bağlı bir beldede, Y.Ç. (14) için fuhuş pazarlığı yaptıkları ileri sürülen U.Ş, H.E. ve B.B'nin yakalanmasının ardından ilçe merkezi ile bağlı 2 belde ve Gelibolu'da 34 kişi olmak üzere toplam 37 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 10'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan, A.İ.S, H.A, H.İ, A.G, E.S, E.T ve R.Y, "küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak" suçundan tutuklandı. Diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 17 kişinin ise jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bu arada, 14 yaşındaki Y.Ç'nin Çanakkale İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki yetiştirme yurduna gönderildiği öğrenildi.

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