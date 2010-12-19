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Dünya

14 yaşındaki İngiliz çift anne-baba oldu

İngiltere, henüz 14 yaşında olan çocuk yaştaki çiftin yeni doğan bebeğini konuşuyor

19 Aralık 2010 02:00

T24 - İngiltere, henüz 14 yaşında olan çocuk yaştaki çiftin yeni doğan bebeğini konuşuyor.



Çift, Eylül 2009’da birlikte olmaya başladı ve April Webster şubatta hamile olduğunu öğrendi. April’ın annesi Mari (36), durumu öğrendiğinde kızına kürtaj olmasını önerdi. Teklifi kabul etmeyen April, doğumunun ardından, basına yaptığı açıklamada oğlu Jamie’ye çok iyi bir anne olacağını söyledi. Jamie’nin babası Nathan Fishbourne da baba olduğu için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Fakat aralarındaki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle aileleri ile yaşayan anne ve baba, Jamie’nin haftaiçi annesinde, hafta sonu da babasında kalmasını kararlaştırdı.

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