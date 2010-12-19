14 yaşındaki İngiliz çift anne-baba oldu

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Çift, Eylül 2009’da birlikte olmaya başladı ve April Webster şubatta hamile olduğunu öğrendi. April’ın annesi Mari (36), durumu öğrendiğinde kızına kürtaj olmasını önerdi. Teklifi kabul etmeyen April, doğumunun ardından, basına yaptığı açıklamada oğlu Jamie’ye çok iyi bir anne olacağını söyledi. Jamie’nin babası Nathan Fishbourne da baba olduğu için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Fakat aralarındaki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle aileleri ile yaşayan anne ve baba, Jamie’nin haftaiçi annesinde, hafta sonu da babasında kalmasını kararlaştırdı.