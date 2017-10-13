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14 yaşındaki Gülçin'den 5 gündür haber yok

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, 5 gündür kayıp olan, zeka gerilidiği olduğu belirtilen 14 yaşındaki Gülçin Avlamış'ın ailesi, kızlarının kaçırılmış olmasından endişe ettiklerini belirtip, bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi

13 Ekim 2017 22:06

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, 5 gündür kayıp olan, zeka gerilidiği olduğu belirtilen 14 yaşındaki Gülçin Avlamış\'ın ailesi, kızlarının kaçırılmış olmasından endişe ettiklerini belirtip, bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.
Açıköğretim Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Gülçin Avlamış, geçen 9 Ekim\'de, akşam saatlerinde çıktığı evlerine bir daha dönmedi. Ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Avlamış\'ın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, gözü yaşlı anne Birgül Avlamış\'ta sosyal medyada kızının fotoğraflarıyla birlikte, \"Kızım Gülçin 5 gündür kayıp, kendisinden haber alamıyoruz. En son Sevindik Mahallesi\'nde görülmüş. 1.80 boyunda ve 120 kilogram ağırlığında. Sol el bileğinin üzerinde 29234 sayı dövmesi var, görenler insanlık namına beni 0 507... numaralı telefonumdan arasın\" paylaşımında bulundu. Kızında yüzde 30 civarında zeka geriliği olduğuna, bu sebeple kolay kandırılabileceğine de dikkati çeken Avlamış, kaçırılmış olma ihtimalinden korktuklarını belirtip, bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

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