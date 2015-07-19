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Dünya

14 yaşındaki genç eşcinsel olduğu iddiasıyla asılarak idam edildi

Ağaçtan sallandırılarak idam edilen Akbar Zargarzadeh, İslami bir yaz kampında öğrenciydi

19 Temmuz 2015 01:55

İran'ın Isfahan kentindeki bir yaz kampıda öğrenci olan 14 yaşındaki Akbar Zargarzadeh, eşcinsel olduğu gerekçesiyle ağaçtan sallandırılarak idam edildi. İslami bir yaz kampıda öğrenci olan Zargarzadeh okuldaki din öğretmeni tarafından eşcinsel olmakla suçlanıp, okulun diğer öğrencileri önünde idam edildi. İdam esnasında din adamının diğer öğrencilere "eşcinsellerin öldürülmesi gerektiğini, Tanrı’nın öyle emrettiğini söylediği" öğrenildi.

İranlı gazeteci Amir Taheri'nin kişisel Twitter hesabında yazdıklarında göre: "14 yaşındaki Akbar Zargarzadeh, kampın mollasının onu eşcinsellikle suçlayarak ölmeyi hak ettiğini söylemesinin ardından İslami erkekler kampındaki bir ağaca asılarak öldürüldü."

 

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