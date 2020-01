14 yaşındaki genç eşcinsel olduğu iddiasıyla asılarak idam edildi

İran'ın Isfahan kentindeki bir yaz kampıda öğrenci olan 14 yaşındaki Akbar Zargarzadeh, eşcinsel olduğu gerekçesiyle ağaçtan sallandırılarak idam edildi. İslami bir yaz kampıda öğrenci olan Zargarzadeh okuldaki din öğretmeni tarafından eşcinsel olmakla suçlanıp, okulun diğer öğrencileri önünde idam edildi. İdam esnasında din adamının diğer öğrencilere "eşcinsellerin öldürülmesi gerektiğini, Tanrı’nın öyle emrettiğini söylediği" öğrenildi.

İranlı gazeteci Amir Taheri'nin kişisel Twitter hesabında yazdıklarında göre: "14 yaşındaki Akbar Zargarzadeh, kampın mollasının onu eşcinsellikle suçlayarak ölmeyi hak ettiğini söylemesinin ardından İslami erkekler kampındaki bir ağaca asılarak öldürüldü."

ISFAHAN- 14 year old Akbar Zargarzadeh hanged from tree in Islamic boys' camp after camp's mullah accused him of being gay deserving death.