14 yaşındaki genç 'çaktırmadan' polis oldu

ABD'de polis olma hevesindeki 14 yaşındaki bir çocuk üniforma giyerek Chicago kentindeki bir polis karakoluna gitti, görev kağıdı imzaladı ve fark edilene kadar 5 saat boyunca polis arabasıyla devriye gezdi.



Polis yetkilisi Daniel Dugan, yasalar gereği adını açıklamadığı çocuğun silah taşımadığını, ehliyetinin bulunmadığını ve "devriye görevinde" polis aracını sürmediğini söyledi.



Dugan, 14 yaşından büyük görünen çocuğun bir polis görevlisinin yerine geçmekle suçlandığını, kötü niyetli olmayan çocuğun polis olmak için kendisini fazlasıyla motive ettiğini bildirdi.



Diğer polis yetkilisi James Jackson ise çocuğun oyununun, devriye görevi sona erdikten sonra, görevlilerin çocuğun üniformasında yıldızın olmadığını fark etmesiyle ortaya çıktığını ifade etti.



Polis, çocuğun oyununun uzun süre belirlenememesinin soruşturulduğunu belirterek, bunun ciddi bir güvenlik zaafı olduğunu kaydetti.



Polis sözcüsü Monique Bond da, daha önce Chicago'da polisliğe ilgi duyan gençler için hazırlanan bir programa katılan çocuğun bazı prosedürleri bileceğini, bunun da kendisine fayda sağlamış olabileceğini vurguladı.



