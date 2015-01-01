14 yaşındaki çocuktan korkunç itiraf: Babam, iki ağabeyim ve komşular tecavüz etti

İstanbul Büyükçekmece’deki mandırada ailesiyle birlikte kalan 14 yaşındaki Ç.K. adlı kız çocuğu, jandarmaya verdiği ifadede, babasının, iki ağabeyinin ve bazı komşularının tecavüz ettiğini söyledi.

50 yaşındaki H.D. adlı kişi tarafından kaçırılan, 14 yaşındaki Ç.K.'nın jandarmaya yaptığı açıklamada kendisini kaçıran kişinin tecavüze uğradığını ifade etti.

Ailesinin şikâyeti üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 10 gün sonra kızı H.D.’nin Zeytinburnu’ndaki evinde buldu. Şüpheli H.D. gözaltına alındı.



Habertürk'ün haberine göre, psikolog eşliğinde bilgisine başvurulan Ç.K.’nın anlattıkları şok yarattı. H.D.’nin “Ben hastaneye gideceğim, benimle gelir misin?” diye kendisini mandıradan götürdüğünü öne süren Ç.K., “Beni kaçırıp evine götürdü, tecavüz etti. Daha önce de babam, iki ağabeyim ve bazı komşular aynısını yaptı” diyerek itirafta bulundu.



Küçük kızın muayenesinde vücudunda morluklar bulunduğu ve bakire olmadığı tespit edildi.

'Ç.K'yı seviyorum, evleneceğim'

Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen Büyükçekmece Jandarma ekipleri, kızın babası M.K. (60), ağabeyleri B.K. (20), M.K. (16) ile komşuları A.M., R.C. ve E.C.’yi gözaltına aldı. M.K. ve iki oğlu ile 3 komşusu tecavüz suçlamasını kabul etmedi.



H.D. ise “Ç.K.’yı seviyorum, onunla evleneceğim” dedi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından iki kardeş denetimli serbestlikle salıverilirken, diğer şüpheliler tutuklandı. Tecavüz mağduru küçük kız ise koruma altına alınarak yuvaya yerleştirildi.