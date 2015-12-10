14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girmekle suçlandı, "17 olduğunu sanıyordum" dedi

İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 yaşında bir erkek çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılanan 46 yaşındaki Amanda Lockhart, "17 yaşında olduğunu sanıyordum" şeklinde savunma yaptı.

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, Londra Merkez Ceza Mahkemesi Old Bailey’de görülen davada Amanda Lockhart’ın 14 yaşındaki bir erkek çocuğu cinsel ilişki yaşamaya zorladığı ve ona baskı yaptığı, çıplak fotoğrafını çekmesine izin verdiği ve onu göğüslerine dokunmaya zorladığı iddia edildi.

Lockhart ise çocuğun onunla ilişki yaşamayı istediğini, 17 yaşında olduğunu söylediğini ve hatta bunu kanıtlamak için ona pasaportunu gösterdiğini iddia etti. Kadın ayrıca çocuğun ona, “500 sterlin ödeme yapmazsa çıplak fotoğraflarını yayınlayacağını” söyleyerek şantaj yaptığını da savundu.

Kurbanın avukatları ise çocuğun "Sadece olanları ailesine kanıtlayabilmek için Lockhart’ın fotoğraflarını çektiğini” söyledi. Çocuğun söz konusu fotoğrafları kuzenine gönderdiği ve kuzeninin anne babasına durumu haber vermesinin ardından konunun polise bildirildiği açıklandı. Dava devam ediyor.