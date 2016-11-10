14 yaşındaki çocuk, tecavüz sonucu hamile kaldı, gerçek 'karın ağrısı' için hastaneye gidince ortaya çıktı!

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki M.G.’nin, 6 buçuk aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Küçük kıza ahırda belirli aralıklarla tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Ailesi tarafından şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Suruç Devlet Hastanesi’ne götürülen 8’inci sınıf öğrencisi M.G.’nin 6.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Küçük kızı muayene eden doktorun, durumu hastane polisine bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis tarafından ifadesi alınan M.G., komşusu S.U.’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin belirli aralıklarla kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, kimliklerini saptadığı 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G.’nin komşusu S.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Tecavüze uğrayan ve hamile kalan kız ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne götürülerek devlet korumasına alındı.