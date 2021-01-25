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14 yaşındaki çocuğun uğradığı istismar, annenin son anda bulduğu intihar notuyla ortaya çıktı, şüpheli serbest kaldı

25 Ocak 2021 12:51

Denizli’de, 32 yaşındaki Özlem U., hareketlerinden şüphelenerek odasına girdiği kızı 14 yaşındaki İ.U.’nun cebine saklamaya çalıştığı "Anne beni en yakınından koruyamadın" yazılı notu ve çok sayıda hapı buldu. Kızının aile dostları Hulusi Ö. tarafından uğradığı cinsel istismarı anlatması üzerine anne Özlem U. polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Hulusi Ö. hakkındaki iddiaları reddetti ve serbest bırakıldı.

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