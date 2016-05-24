14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan imama tahliye!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 14 yaşındaki E.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 32 yaşındaki imam İ.A. ilk duruşmada tahliye edildi. Sanık imam, savunmasında “Kendisi bana 15 yaşını doldurduğunu söylemişti” diyerek iddiaları reddetti.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı İğnebey Köyünün imamı İ.A., Kuran kursunda tanıştığı E.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 18 Ocak'ta tutuklandı.

Evli ve 2 çocuk babası imam görevden uzaklaştırılırken, 8'inci sınıf öğrencisi E.Y. ise ailesi tarafından okuldan alındı.

'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel istismar' suçlamalarıyla yargılanan İ.A. bugün Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya her iki tarafın avukatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen bir avukat katıldı.

Sanık İ.A. mahkemedeki ifadesinde, kendisinin E.Y. tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, "E.Y. benim hocalık yaptığım köydeki Kuran kursuna katıldı. Kurstan sonra da bana aşk mektupları yazmaya başladı. Hatta zaman zaman telefonuma çağrı atıp beni eşimden ayırmaya çalıştı. Bir süre bu şekilde rahatsız etti. Sonra 'Beni aramazsan seni rezil ederim' diyerek tehdit etti. Ben de telefonuna karşılık vermek zorunda kaldım. Yani planı kendisi kurdu, ben de buna alet oldum" dedi.

Daha sonra mahkeme başkanı tarafından E.Y.'nin Yıldızeli Asliye Ceza Mahkemesi'ne verdiği ifade okundu.

E.Y.'nin mahkemede, "Kuran kursunda ders verirken bana ilgi göstermeye başladı. Kursta da zaman zaman bana dokunuyordu. Olayın olduğu gün kendisini amcam olarak tanıtıp beni yurttan aldı ve Sivas'a geldik. Bize otellerde oda vermedikleri için Sivas kalesine çıktık. Burada bir kulübeye girdiğimizde, sarılıp öptü beni. İlişkiye girmek istedi ancak ben kabul etmedim" ifadelerine yer verdiğini söyledi.

Sanık İ.A. bunun üzerine, E.Y.'nin beyanlarının yalan olduğunu ve hiç birini kabul etmediğini söylerdi ve "Birlikte olduğumuz sırada kıyafetlerimiz giyinikti. Yakınlaşmamız olmadı. Ayrıca ben mağduru 2001 doğumlu olarak biliyorum. Kendisi de bana 15 yaşını doldurduğunu söylemişti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından, olayla ilgili delillerin yeterli olması ve İ.A.'nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi. Bu arada E.Y.'nin olay sırasındaki yaş tespiti için heyet raporu istenirken duruşma 19 Temmuz'a ertelendi.

İmam İ.A.'nın hakkında TCK'nin 103 ve 109'uncu maddeleri uyarınca 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası isteniyor.