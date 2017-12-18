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14 yaşındaki Bilge, ağrısı dinsin diye duvarda askıda tutuluyor (3)

BİLGE'YE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE EDİLDİ Artvin'in Borçka ilçesinde, babası tarafından özel yaptırılan ve duvara bağlanan aparatla dik durması sağlanan 'Meningomyelosel' hastası Bilge Kara için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'n

18 Aralık 2017 21:21

BİLGE\'YE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE EDİLDİ
Artvin\'in Borçka ilçesinde, babası tarafından özel yaptırılan ve duvara bağlanan aparatla dik durması sağlanan \'Meningomyelosel\' hastası Bilge Kara için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun aileye telefonla ulaşarak devreye girmesinin ardından kentteki yetkililer de harekete geçti. Artvin Valisi Ömer Doğanay\'ın talimatı ile Borçka Kaymakam Hasan Meşeli, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kahraman Derece, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, Türkiye İş Kurumu Artvin İl Müdürü Cevdet Ertürk, aileyi evinde ziyaret etti. Vali Doğanay\'ın gönderdiği akülü tekerlekli sandalyeyi Bilge\'ye hediye eden Kaymakam Meşeli, aileye sorunlarıyla yakından ilgileneceğini söyledi. Heyette yer alan doktorlar da Bilge Kara\'yı muayene etti.
Baba Mehmet Murat Kara, Bakan Jülide Sarıeroğlu\'nun kendisini aradığını ve yakından ilgilendiğini belirterek, \"Bakanımızın araması bizi çok mutlu etti\" dedi.

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), (DHA)

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