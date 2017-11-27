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14 yaşında, tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü (2) - Yeniden

Sayın YPazıişleri müdürlerine; '14 yaşında, tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü' başlıklı haberimizi isim yanlışlığını düzelterek yeniden geçiyoruz

27 Kasım 2017 01:09

Sayın YPazıişleri müdürlerine;
\'14 yaşında, tartıştığı çobanı tüfekle öldürdü\' başlıklı haberimizi isim yanlışlığını düzelterek yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması ricasıyla.
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YENİDEN

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te 14 yaşındaki C.K., yol verme nedeniyle tartıştığı ve kendisini tartakladığı iddia edilen 35 yaşındaki Ahmet Fırat\'ı tüfekle öldürdü.
Olay, Bilek Mahallesi\'ndeki Garfa Deresi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kendisi de hayvan otlatan C.K., hayvanların yoldan geçip geçmeyeceği yönünde tartıştığı bir grup tarafından tartaklandı. Bu sırada C.K., grubun arasından kaçıp eşeğin heybesindeki tüfeği çıkarıp ateş açtı. Açılan ateşle tüfekten çıkan saçmalara hedef olup yaralanan Fırat, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Ahmet Fırat, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Fırat\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na konulurken, jandarma C.K.\'yı gözaltına aldı.

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