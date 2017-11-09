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14 yaşında halı sahada kalp krizinden öldü (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Arkadaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçirerek ölen Göktuğ Recepkethüda'nın cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi

09 Kasım 2017 20:35

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Arkadaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçirerek ölen Göktuğ Recepkethüda\'nın cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kilimli Merkez Camii\'ne götürülen Göktuğ\'un babası Cevat Recepkethüda, taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durduğu görülen acılı baba oğlunun tabutuna sarılarak, \'Sen benim her şeyimdi oğlum. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun?\' diye gözyaşı döktü.
Göktuğ Recepkethüda, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

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