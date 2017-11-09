14 yaşında halı sahada kalp krizinden öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde 14 yaşındaki Göktuğ Recepkethüda, halı sahada arkdaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçirerek öldü.

İMKB Anadolu Lisesi 1\'nci sınıf öğrencisi Göktuğ Recepkethüda, dün öğle saatlerinde arkadaşları ile halı sahada futbol oynarken rahatsızlanarak yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Recepkethüda, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Recepkethüda, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kilimli Belediyespor\'un yaz futbol okulunda futbol oynayan Göktuğ\'un, 1 hafta önce erkek kardeşinin dünyaya geldiği ifade edildi. Göktuğ Recepkethüda\'nın cenazesi, hastane morgunda yapılacak otopsiden sonra Kilimli\'de toprağa verilecek.



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