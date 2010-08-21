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Dünya

14 YAŞINDA DÜNYANIN ÇEVRESİNİ DOLAŞACAK PORTIMAO (A.A)

21 Ağustos 2010 17:50

-14 YAŞINDA DÜNYANIN ÇEVRESİNİ DOLAŞACAK PORTIMAO (A.A) - 21.08.2010 - 14 yaşındaki Hollandalı sporcu Laura Dekker, dünya çevresini yelkenliyle tek başına dolaşan en genç insan olma hedefiyle Portekiz'den okyanusa açıldı.  Laura'nın menajeri Peter Klarenbeek, sporcunun denize açıldığı limanın hangisi olduğunu açıklamak istemediklerini belirterek, "Çünkü kendisi de basına konuşmak istemedi" dedi. Hollanda çocuk koruma dairesi, hayatını tehlikeye sokacağı gerekçesiyle Laura'nın yolculuğuna karşı çıkıyordu. Küçük sporcu ise bu konuda yeterli eğitim ve deneyimi bulunduğunu, yetişkinler kadar dayanıklı olduğunu belirtiyor.  Geçen yıl bu tura çıkması için izin verilmeyen Laura'nın Çocuk Koruma Kurulu'nun gözetiminde kalması yolundaki resmi makamların talebi, geçen ay Hollanda mahkemesi tarafından reddedilmişti. Böylece yolculuk için engeli kalmayan Laura, ailesinin de onayıyla turuna başladı.

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