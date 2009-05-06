14 yaşında bir çocuk da katliam failleri arasında

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Düğün evine kanlı baskın - VİDEO

İşte katliamın yaşandığı köy - FOTO GALERİ

'Köklerini kazımak için öldürdük’

Tecavüze karşılık kız

Bu böyle devam eder

Katliamın faillerini canlı tanık yakalattı

'Onların amacı bizi tamamen silmekti'

‘Bu evliliğe karşı çıktılar’

Katliamla ilgili 3 iddia

Ölenlerden üçü hamileydi

Saldırıda, hayatını kaybedenler

Yaralıların durumu

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Katliamın nedeni ise faillerin ifadesiyle aydınlandı. Çelebi ailesinin iki grubu, önce paylaşılan toprak konusunda anlaşmazlığa düştü. Ardından bir tecavüz, ilişkileri iyice gerdi. Bu olaya karşılık, saldırıda öldürülen Sevgi Çelebi istendi. Ancak Sevgi, hasım aileye verildi. Bunun üzerine nikah evini basan maskeli saldırganlar, 6’sı çocuk, 3’ü hamile 16’sı kadın olmak üzere 44 kişiyi katlettiler.Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden sorumlu Üyesi Olli Rehn ise açıklamasında, 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamdan ötürü derin bir şok ve üzüntü duyduğunu belirtti.Mardin’in Mazıdağı İlçesi, Bilge Köyü’nde Abdülkadir Çelebi, 4 oğlu ve 3 akrabası tarafından "Korucu" silahlarıyla gerçekleştirilen katliamın arkasından kadın ve toprak kavgası çıktı.Hürriyet gazetesinde Saygı Öztürk imzasıyla yayımlanan habere göre; göç nedeniyle köyde sadece korucuların kalmasından sonra gidenlerin toprakları, korucu aileleri arasında paylaşıldı. Ancak, kendilerine az arazi verildiğini ve haksızlığa uğradığını iddia eden Abdülkadir Çelebi, köye yeniden dönmek isteyen ailelere tepki gösterdi.Eski muhtar Hamit Çelebi ile yeni muhtar Cemil Çelebi ise akrabalarının köye dönüşünü destekledi. Çelebi, ilk sorgusunda, gerekçesini, bir tecavüz olayına dayandırdı. Abdülkadir Çelebi’nin, bu konuda şunları söyledi:"Eski muhtar Hamit Çelebi ile yeni muhtar Cemil Çelebi’nin ailesinden biri, bizim ailemizden bir kıza tecavüz etti. Bunun üzerine biz de o ailedeki kızın, (öldürülen Sevgi Çelebi) bizim ailemize gelin verilmesini istedik. Ancak bu kızı bize vermedikleri gibi gidip düşmanımız olan aileye verdiler.Nişan evine daha önce gidip bunun bozulmasını istedim. Bozulmaması halinde bunun sonuçlarının çok ağır olacağını söyledim. Ama kabul etmediler. Kaç kişi öldürmüşüz bilmiyorum"Sorgucuların, "Çocuk, kadın herkesi öldürmenizin nedeni neydi?" sorusuna ise katliam şüphelilerinden birisi şu karşılığı verdi: "Eğer biz çoluk-çocuk herkesi öldürmemiş olsaydık, ortaya çıkan kan davası nedeniyle ilerde bizden birilerini öldürürlerdi. O ailelerin tamamının köklerini kazıyıp bizden intikam alacak kimseyi bırakmamak için hepsini öldürmeye karar verdik. Köyün dışında olanları da yaşatmayacak ve köklerini kurutacaktık. Sağ kalanlar varsa onlar da bizim ailelerimizden intikam almaya çalışırlar. Bu böyle devam edip gider."Bir korucu köyü olan Mazıdağı Bilge köyünde meydana gelen katliamı ağabeyinin cesedinin altına gizlenerek hayatta kalmayı başaran Murat Çelebi'nin jandarmaya verdiği ifade ile aydınlatıldığı ortaya çıktı.Ölen ağabeyinin cesedinin altına saklanarak 44 kişinin öldürüldüğü evden sağ çıkmayı başaran üç kişiden biri olan Murat Çelebi'nin olayı jandarmaya en ince ayrıntısına kadar anlatarak, baskını gerçekleştiren kişilerin halasının oğulları olduklarını söylediği öğrenildi. Bu bilginin ardından bölgeyi çembere alan güvenlik güçlerinin 8 kişiyi silahlarıyla birlikte yakaladığı anlaşıldı.Gözaltına alınan şüphelilerin Osman Çelebi'nin ablasının çocukları oldukları, köyün korucu köyü olması nedeni ile bastıkları evde bulunanların hepsini öldürüp olayı terör örgütü PKK'nın üzerine atmayı amaçladıkları iddia edildi.Mardin'in Mazıdağı'na bağlı Bilge köyündeki nişan töreninde bulunanlara silahla saldıran kişilerin, nişanlanan Sevgi Çelebi'nin köydeki bir yakınlarıyla evlenmesini istediklerini, taleplerinin yerine getirilmemesi ve kızın başkasıyla evlendirilmek istenmesi üzerine olayın meydana geldiği iddia edildi.Bilge köylülerinden bazıları, silahlı saldırıyı yapanların nişan töreni düzenlenen Sevgi Çelebi'nin kendi yakınları olan bir kişiyle evlenmesini istediklerini ve bu talebin kızın ailesince kabul edilmediğini ifade ettiler. Köylüler şöyle konuştular:''Saldırganların ailesiyle damadın mensup olduğu Arı ailesi arasında 20 yıl öncesine dayanan bir husumet bulunuyordu. Saldırganlar bu nedenle Sevgi Çelebi'nin Habip Arı ile evlenmesine karşı çıkıyorlardı. Bu konuda bir süre önce saldırganların mensup olduğu aile bireyleri ile gelinin ailesi arasında tartışma yaşandığını öğrenmiştik. Saldırı olayının nedeninin bu olduğunu düşünüyoruz.''Mardin’deki katliamın nedeniyle ilgili ‘Kız meselesi’, ‘Husumet’ ve ‘Köydeki alabalık tesisleri’ olmak üzere üç iddia üzerinde duruluyor.Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde düğünde gerçekleşen Türkiye’nin en kanlı katliamının nedeniyle ilgili üç iddia ortaya atıldı.İddialardan biri, nişan töreni yapılan Sevgi Çelebi'nin köydeki bir yakınlarıyla evlenmesini isteyen akrabaları, rızaları olmadan, kızın Habip Arı'yla evlendirilmek istenmesi. Bu nedenle aile fertleri arasında 10 gün önce bir tartışma yaşandığı öne sürülüyor.İkinci iddiaya göre, katliama kalkışanlarla Çelebi ailesi arasındaki husumet. Buna göre, aşiretlerin etkili olduğu bu bölgede Çelebi ailesinin farklı bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı vardı.Üçüncü iddia ise köydeki alabalık tesislerinin işletmesiyle ilgili. Köy sakinlerinden Cemil Gür, “Bu saldırı menfaat için, alabalık tesisleri içindir. O alabalık tesisinin sahibi aslında burada değil” dedi.Olayın ''katliam'' olduğuna dikkati çeken İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Saldırıda ölen kadınlardan 3'ü hamileymiş. Güvenlik güçleri olaya zamanında müdahale etmiş'' dedi.'Köy muhtarı Hacı Halim Çelebi, Hüseyin Çelebi (1), Abdulvahap Çelebi, Cemil Çelebi, Cemil Çelebi, Abdulkadir Çelebi, Mehmet Çelebi, Kenan Çelebi, Ali Çelebi, Şükrü Çelebi (15), Kerim Çelebi, Murat Çelebi, Savaş Çelebi, Halil Çelebi, Salih Çelebi, Halime Çelebi, Şükran Çelebi (6), Arife Çelebi, Şükriye Çelebi, Sevgi Çelebi, Muhittin Çelebi, Fesih Çelebi, Abdullah Çelebi (3), Emine Çelebi, Zekiye Çelebi, Mehmet Salih Çelebi, Salih Çelebi, Yıldız Çelebi, Seniha Çelebi, Şehmuz Çelebi, Seyri Çelebi, Neriman Çelebi, Sevim Çelebi, Yasemin Çelebi (6), Ayhan Çelebi, Mithat Arı, Habib Arı, Ruşen Arı (3), Kafiye Arı, Abide Akyol, Orhan Akyol, Kevser Akyol, Mehmet Akyol ve köy imamı Hacı Kazım Bozan.'Yaralılardan Hediye Çelebi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Önceki akşam Mazıdağı'nın Bilge köyünde yaşanan ve 44 kişinin ölümüne neden olan saldırıda yaralanan Hediye Çelebi (18) ve Medine Çelebi'nin (3) tedavisine Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde, Murat Çelebi'nin tedavisine ise Mardin Devlet Hastanesinde devam ediliyor.Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır, Mardin'deki saldırıda yaralanan Hediye Çelebi'nin sağlık durumunun aşırı kan kaybı nedeniyle ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Dün akşam yeniden ameliyat edildi. Hayati tehlikesi mevcut. Medine Çelebi'nin durumu iyi. İkisinin de tedavisi sürüyor" dedi.Mardin Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören Murat Çelebi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Mardin'deki saldırı olayının incelenmesi için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna başvurdu.Birdal, aynı zamanda üyesi olduğu komisyona sunduğu dilekçesinde, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge Köyünde meydana gelen ve adeta katliamla sonuçlanan saldırının failleri ve nedenleri konusunda kamuoyunda ciddi soru işaretleri olduğunu belirtti.