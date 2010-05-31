14 yaralının kimliği belirlendi

T24- İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Vekili Yavuz Dede, Gazze'ye insani yardım götüren gemilere İsrail saldırısında yaralananlardan ismi belirlenen 14'ünü açıkladı. Başbakan Vekili Bülent Arınç da gemide bulunan kişilerin uyrukları hakkında bilgi verdi. Bu arada İsrail Ordusu da operasyon sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 9 olarak açıklarken, İsrail polisi Gazze'ye yardım taşıyan gemide bulunan yardım gönüllülerinden 16'sının cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Dede'nin yaptığı açıklamaya göre yaralıların isimleri söyle: "İmdat Avli, Mustafa Batırhan, Rebiha Gümrükçü, Cevdet Ökenek, Erkan Baycidan, Muhyettin Yıldırım, Osman Çalık, Suat Koşmaz, Şahin İsmail Güleryüz, Şükrü Peker (İHH görevlisi), Mehmet Murat Yıldırım, Canip Tuna, Saadettin Furkan ve Tuna Yücel"

Dede, bu isimlerin Dışişleri Bakanlığı tarafından kendilerine verildiğini, diğer iki yaralının isminin eksik alınması nedeniyle açıklanmadığını söyledi.

Bu arada Başbakan Vekili Bülent Arınç da Gazze'ye yardım götüren gemilerde bulunan yolcu sayılarına ilişkin bilgi verdi. Arınç, ana gemi olan yolcu gemisi "Mavi Marmara"da 29'u personel, 560'ı yolcu 589 kişi, "Defne" yük gemisinde 13'ü personel, 7'si yolcu 20 kişi, yük gemisi "Gazze"de ise 13'ü Türk personel, 5'i yolcu olmak üzere 18 kişi bulunduğunu bildirdi.

Arınç'ın verdiği bilgiye göre, gemilerde Türk yolcuların ve personelin dışında, Almanya'dan 7, ABD'den 3, Avusturalya'dan 3, Bahreyn'den 4, Belçika'dan 5, Bosna-Hersek'ten 1, Cezayir'den 32, Endonezya'dan 12, Fas'tan 5, Filistin'den 2, Fransa'dan 1, Hollanda'dan 1, Güney Afrika'dan 1, İngiltere'den 28, İrlanda ve İspanya'dan 3'er, İsrail ve İsveç'ten 5'er kişi, Kanada vatandaşı 2, Kosova vatandaşı 1, Kuveyt vatandaşı 16, Lübnan vatandaşı 3 kişi bulunuyor.

Ayrıca gemilerde, Makedonya'dan 3, Malezya'dan 11, Mısır ve Pakistan'dan 3'er, Moritanya'dan 2, Suriye'den 4, Umman'dan 1, Ürdün'den 31, Yemen'den 4, Yeni Zelanda ve Yunanistan'dan da birer kişi yer alıyor.

TRT'de ana haber bülteninde soruları yanıtlayan Arınç, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısına ilişkin olarak, "Biz bir devletiz. Herkesin aklına estiğini yapacağı bir yerde değiliz. İsrail'i yaptığı bu eyleminden dolayı ne kadar kınıyorsak, bunun ne kadar yanlış olduğunu söylüyorsak, buna karşılık tüm çareyi hukuk ve diplomasi içerisinde bulacağız. Hiç kimse bizden bu olay sebebiyle İsrail'e savaş ilan etmemizi beklemesin. Böyle birşey olmaz. Mümkün de değil, doğru da değil" dedi.



İsrail ordusu: Ölü sayısı 9

16 yardım görevlisi cezaevinde

İsrail ordu sözcüsü, uyruklarını belirtmeden operasyonda ölenlerin sayısının 9 olduğunu belirtti.İsrail ordusu daha önceki açıklamasında ölü sayısının 10 olduğunu duyurmuştu.Bu arada İsviçre Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, olay nedeniyle derin endişe duyduğunu belirterek, baskınla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istedi.İsrail polisi sözcüsü Micky Rosenfeld, kimliğini açıklamayı reddeden yardım gönüllülerinin, kıyıya çıkarılarak Beerşeba kentindeki cezaevine gönderildiğini belirtti.Onlarca yardım görevlisinin ise sınır dışı edileceği kaydedildi. Şu ana kadar 80 dolayında yardım görevlisinin kıyaya çıkarıldığı ifade edildi.