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14 ülke Türkiye'deki basketbol maçlarını canlı yayınlayacak

Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezonda bir ilk yaşanacak

01 Ekim 2016 21:46

Anadolu Efes, Darüşşşafaka Doğuş ve 4 büyüklerin yatırım yapmaları sayesinde Avrupa'nın önde gelen basketbol ligleri arasına giren Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezonda bir ilk yaşanacak.

'basketfaul.com'un haberine göre, Avrupa'nın 14 ülkesinde Spor Toto Basketbol Ligi maçları canlı olarak yayınlanacak. İşte o ülkeler:

Almanya, Avusturya, İsviçre, İsrail, Polonya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Kosova, Bosna, Makedonya, Karadağ, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi.

Ligimizin yayın haklarını alan yabancı TV kanalları özellikle play-off'lardan itibaren birçok maçı ekranlarına taşıyacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde dört takım; Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş mücadele ediyor.

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