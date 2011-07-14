-14 TERÖRİST TESLİM OLDU ŞIRNAK (A.A) - 14.07.2011 - Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan 3'ü kadın toplam 14 terörist teslim olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesinde terör örgütünden kaçan 3'ü kadın 14 terörist Habur Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan S.A (20), D.D (23), A.K (25), Y.Y (27), F.P (21), H.K (23), İ.T (30), M.E (23), M.İ (33), A.Ö (22), S.Ç (18), S.K (17), Ç.K (20) ve Z.Y (18) adlı teröristler sorgulanmak üzere Silopi ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Teröristlerin buradaki sorguların ardından Silopi Adliyesine çıkartılacağı bildirildi.