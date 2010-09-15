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14 TAKIMDAN FAZLA GOL ATTILAR TRABZON (A.A)

15 Eylül 2010 14:45

-14 TAKIMDAN FAZLA GOL ATTILAR  TRABZON (A.A) - 15.09.2010 - Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Teofilo Gutierrez ve takım kaptanı İbrahima Yattara'nın attıkları toplam gol sayısı Spor Toto Süper Lig'deki 14 takımın ilk 4 hafta sonundaki gol sayılarından daha fazla oldu. Teofilo, ligin geride kalan 4 haftası sonunda Ankaragücü (2) ve Sivasspor (2) maçlarında olmak üzere 4 gol, İbrahima Yattara da Fenerbahçe (1) ve Sivasspor (2) maçlarında olmak üzere 3 gol kaydetti. Teofilo ve Yattara, toplam 7 gol sayısıyla ligde 14 takımdan daha fazla gol atma başarısı gösterdi. Ligde 11 golle en fazla gol atan takım olan Trabzonspor'da, bu iki oyuncunun gol sayısı 6 golü bulunan Kayserispor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 5'er golü bulunan Galatasaray, Kardemir Karabükspor, Konyaspor, 4'er golü bulunan Bucaspor, Ankaragücü, Sivasspor, Manisaspor, 3'er golü bulunan Gençlerbirliği, Antalyaspor, Eskişehirspor, 2'şer golü bulunan Gaziantepspor ve Kasımpaşa'dan daha fazla oldu. Yattara ve Teofilo'nın toplam gol sayısı, 7 golü bulunan Bursaspor ile de aynı olurken bu iki oyuncu sadece 10 golü bulunan Fenerbahçe ve 9 golü bulunan Beşiktaş'ı geçemedi.

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