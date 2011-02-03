-14 ŞUBAT'TA GÜL 5-7 LİRA ARASINDA OLACAK İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Uluslararası Interflora Çiçekçileri Derneği Türkiye Başkanı Recep Gedik, ''14 Şubat Sevgililer Günü''nde satılacak tek kırmızı gül fiyatının 5-7 lira arasında olacağını duyurdu. Gedik, yazılı açıklamasında, Sevgiler Günü'nde çiçek ve özellikle kırmızı gül talebinin üst düzeyde olduğunu, ürünlerin üreticilerden yüksek rakamlara satın alındığından, fiyat artışının nihai tüketiciye yansıdığını kaydetti. Sevgililer Günü için www.interflora.org.tr adresinde veya üye işyerlerinde tek fiyat uygulaması yapılacağının ve ebatına göre değişecek tek kırmızı gül fiyatının 5-7 lira arasında olacağının altını çizen Gedik, buketlerin 40-75 lira ve aranjmanların 50-100 lira civarında satılacağını belirtti. Gedik, çiçekçilerin yoğun çalıştığı bu özel günlerde, çeşit ve zamanında servis/teslimat hizmetinden faydalanabilmek için tüketicilerin çiçek siparişlerini birkaç gün öncesinden ve özellikle yurt dışına yollanan çiçek siparişlerinin 14 Şubattan 2-3 gün öncesinden verilmesinin teslimat garantisi açısından önem taşıdığına dikkati çekti.