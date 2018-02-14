14 Şubat'ta 14 çift mutluluğa 'evet' dedi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 14 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde nikah kıydırdı.

Merkez Sarıçam İlçe Belediyesi, evlilik tarihi için 14 Şubat\'ı seçen 14 çifti, Bayrak Parkı\'nda düzenlenen toplu nikah töreninde buluşturdu. Aile ve yakınlarıyla birlikte tören alanına gelen sevgililerin ayrı ayrı nikahını Sarıçam Belediye Başkanı MHP\'li Bilal Uludağ, kıydı. Çiftlere ömür boyu mutluluk dileyen Bilal Uludağ, \"İnşallah hiç unutulmaz mutluluklar yaşarsınız\" dedi. Nikah için 14 Şubat Sevgililer Günü\'nü seçen çiftler de en mutlu günlerini unutulmaz bir tarihte yaşadıklarını söyledi.



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