'14 Şubat'ın Lübnan için acı bir anlamı var

Törene ellerinde Lübnan bayraklarıyla katılan, genç- yaşlı, kadın-erkek yüz binlerce kişi, Hariri'yi öldürenleri lanetleyen sloganlar attı.Beyrut'ta Şehitler Meydanı'nda yapılan anma töreni için, sabahın erken saatlerinden itibaren, ellerinde Lübnan bayrakları ve Hariri'nin fotoğraflarının yer aldığı posterleri taşıyan, ülkenin dört bir yanından gelen yüz binlerce kişi, Şehitler Meydanı'na giden yolları akın akın doldurdu.Beyrut'un merkezinde bulunan meydana giden yollar güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Lübnanlılar, Hariri'yi ve suikast sonucu öldürülen diğer politikacı ve gazetecilerin katillerinin bulunmasını isteyen sloganlar atarak ve marşlar söyleyerek anma töreninin yapılacağı alana kadar yürüdü.Alanda toplanan yüz binlerce Lübnanlı sloganlar atarken, Gelecek Hareketi lideri ve eski Başbakan Hariri'nin oğlu Saad Hariri, Sosyalist Gelişme Partisi lideri Velid Canbolat, Lübnan Güçleri lideri Samir Jaja, Toplum Partisi lideri Emin Cemayel ve diğer üst düzey yetkililer, Hariri için yapılan anıt mezara gidip dua okudu.Hariri'ye yönelik bombalı suikastın düzenlendiği saat 12.50'de camilerden aynı anda dua okundu, kiliselerde çanlar çaldı.Saygı duruşundan sonra, suikasta karşı özel olarak hazırlanan ve kurşun geçirmez camlarla korunun kürsüye çıkan Gelecek Hareketi lideri Saad Hariri, uzun süre alkışlar nedeniyle konuşmasına başlayamadı. Babasının anma törenine gösterdikleri ilgi nedeniyle katılanlara teşekkür eden Hariri, babasının katilini bulmak için kurulan uluslararası mahkemenin yargılamaya başlayacağını belirterek, şunları söyledi:"Burada toplanan yüz binlerce kişi yargılamanın gerçekleşmesini istiyor. Hariri'nin de sizin bu davranışınız için teşekkür ettiğini düşünüyorum. Bizim özgür düşünmemize karşı yönelik olarak yapılan davranışlara müsamaha etmeyeceğiz. Önümüzdeki aylarda ülkemizde yasaların denetimi altında ve Arap ve uluslararası gözlemcilerin gözetiminde düzenlenecek genel seçimlerin demokrasi ruhuyla gerçekleşeceğine inanıyorum. Yapılacak olan parlamento seçimleri bizim için çok önemlidir. Çünkü özgür bir ülke yaratmamız için önemli bir fırsattır. Ülkemiz, Taif'te bütün siyasi partilerin liderlerinin katılımıyla varılan anlaşmadan sonra geriye dönülmesi mümkün olmayan bir yola girmiştir. Ulusal diyalog söz konusu olduğu zaman yapılan bütün diğer konuşmalar geri planda kalır."Anma töreninde konuşan Dürzi lider Velid Canbolat ise, "Bizim ülkemizde hiçbir düşmanımız yok" dedi. Canbolat, Lübnan ordusunun silahlanmasından, güneyde yaşayan Lübnanlıların topraklarına geri dönmesinden, İsrail'in işgal ettiği Lübnan toprakları olan Şebaa Çiftlikleri'nden çekilmesi konusunda asla taviz vermeyeceklerini söyledi.Yapılan konuşmalardan sonra törene katılanlar, yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız dağıldı.Lübnan'ın eski Başbakanı ve iş adamı Refik Hariri, 14 Şubat 2005 günü, parlamentodan çıkıp evine giderken konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı sonucu 22 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.