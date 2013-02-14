'14 Şubat Sevgililer Günü değil, zinakârlar günü'

Milli Gazete'de yayınlanan Abdullah Atalay imzalı yazıda 14 Şubat Sevgililer günü "kişilerin belleklerine yerleştirilmiş bir saçmalık" sözleri ile tanımlandı. Yazıda Sevgililer Günü'nü kutlayan kişiler için ise "kültürlerinden uzak insanlar" denildi.

Yazıda Sevgililer Günü'nü yerine alimler tarafından tercih edilen ismin "Zinakârlar günü" olduğu söylendi. Sevgililer Günü'nün ismini Aziz Valentine'dan alındığının vurgulandığı yazıda, günün kutlanması da "bu toplum üzerinde oynanan bir oyun"un sonucu olduğu öne sürüldü.

İşte yazıdan satır başları şöyle:

"Bunların hep insanı oyalamak,hayata bağlamak,alışveriş sektörünü canlandırmak için olduğunu bilmesi lazım.Çünkü Müslümanın her günü özeldir.Müslüman annesine,eşine,sevgilisine ‘Bir gün hatırla,diğer günler salla’ mantığıyla yaklaş(a)maz..!Çünkü İslam hergün,her saat herkese hakkını ver diyor"

"Günümüzdeki alimlerin deyimiyle Sevgililer Gününün diğer adı ‘Zinakarlar Günü’dür. Çünkü ‘sevgili’ sıfatını nikahsız olan kişilere kullanırız. Günümüzdeki Hristiyan düzeni de nikahsız muameleleri meşrulaştırmak üzeredir. Zaten bugün de bizim kültürümüzden gelme değil.Olamazda zaten…"



"Dişi taraf hediye almazsa erkek triplere girmez ama tersini düşünmek bile kötü"

"Kadınların duygusallığının sömürülmesi ön plandadır. Dişi taraf hediye almazsa erkek triplere girmez ama tersini düşünmek bile kötü..! Hediyeleşmek herhangi bir anda, herhangi bir günde çok daha doğal ve güzel olur.Hem bunu bir görev gibi görmekte yeterince çirkin..!"

"Erkeklerden çok ayanlar hassas bu konuda. Öyle ki Ali’nin hediye almadığını görüp eşiyle küsen, hatta ayrılan Özge’ler,Fatma’lar var. Ne yazık ki bu bela şimdi sevgilileri aşıp evli çiftlere bulaşmış."

"Bu toplum üzerinde oynanan oyunların farkına varalım."