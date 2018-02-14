14 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Fatih Terim\'in Yardımcısı Hasan Şaş\'dan DHA\'ya özel açıklamalar

HASAN ŞAŞ: \"Lig çok çetin geçiyor\"

\"Geriden gelerek liderliği aldık\"

\"Galatasaray\'dan gitmek isteyen oyuncuyu takımda tutmanın bir anlamı yok\"

\"Beşiktaş\'ın oynayacağı 2 Bayern münih maçı da zor\"

\"Eboue İstanbul\'da yaşayacak biz de O\'na yardımcı olacağız\"

(ÖZEL) Efsane Başkan Ali Şen ile A\'dan Z\'ye söyleşi. Üst üste oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerini yorumlayan Ali Şen, yaklaşan seçim ile ilgili açık ve net konuştu.

ALİ ŞEN: \"Aziz Yıldırım yoruldu, Ali Koç çok faydalı olur. Benim oyum Ali Koç\'a\"

\"Beşiktaş daha yetenekli, Fenerbahçe ise sistem takımı\"

GALATASARAY

13:30 Kulübün Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı yapılacak

BEŞİKTAŞ

12:00 Golcü futbolcu Vagner Love, Vodafone Park Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşacak

17:00 Atiker Konyaspor karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

FENERBAHÇE

15.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek

TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig\'de maçlara devam edilecek

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

-Son 16 Turu-

22:45 Porto - Liverpool

22:45 Real Madrid - Paris Saint-Germain

BİSİKLET

12:00 Tour of Antalya\'nın \"Kupa ve Forma Lansmanı\" gerçekleştirilecek

BASKETBOL

-PTT Erkekler Türkiye Kupası-

16:00 Eskişehir Basket - Darüşşafaka

20:00 Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes

POTANIN PERİLERİ ESTONYA\'YI AĞIRLAYACAK

19:00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu\'ndaki dördüncü maçında Estonya\'yı konuk edecek (Ayhan Şahenk Spor Salonu)

VOLEYBOL

-Erkekler Challenge Cup-

18:30 Maliye Piyango - Montana Volley

-Efeler Ligi-

17:00 Afyon Bld. Yüntaş - İnegöl Bld.

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-

14:00 Beşiktaş - Çanakkale Bld.

15:00 Halkbank - Nilüfer Bld.

16:00 Seramiksan - Eczacıbaşı VitrA

17:30 Bursa B.Şehir Bld. - İlbank

18:00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Galatasaray

18:00 Fenerbahçe - VakıfBank