14 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Fatih Terim\'in Yardımcısı Hasan Şaş\'dan DHA\'ya özel açıklamalar
HASAN ŞAŞ: \"Lig çok çetin geçiyor\"
\"Geriden gelerek liderliği aldık\"
\"Galatasaray\'dan gitmek isteyen oyuncuyu takımda tutmanın bir anlamı yok\"
\"Beşiktaş\'ın oynayacağı 2 Bayern münih maçı da zor\"
\"Eboue İstanbul\'da yaşayacak biz de O\'na yardımcı olacağız\"
(ÖZEL) Efsane Başkan Ali Şen ile A\'dan Z\'ye söyleşi. Üst üste oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerini yorumlayan Ali Şen, yaklaşan seçim ile ilgili açık ve net konuştu.
ALİ ŞEN: \"Aziz Yıldırım yoruldu, Ali Koç çok faydalı olur. Benim oyum Ali Koç\'a\"
\"Beşiktaş daha yetenekli, Fenerbahçe ise sistem takımı\"
GALATASARAY
13:30 Kulübün Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı yapılacak
BEŞİKTAŞ
12:00 Golcü futbolcu Vagner Love, Vodafone Park Kartal Yuvası mağazasında taraftarlarla buluşacak
17:00 Atiker Konyaspor karşılaşmasının çalışmaları sürecek.
FENERBAHÇE
15.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek
TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig\'de maçlara devam edilecek
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
-Son 16 Turu-
22:45 Porto - Liverpool
22:45 Real Madrid - Paris Saint-Germain
BİSİKLET
12:00 Tour of Antalya\'nın \"Kupa ve Forma Lansmanı\" gerçekleştirilecek
BASKETBOL
-PTT Erkekler Türkiye Kupası-
16:00 Eskişehir Basket - Darüşşafaka
20:00 Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes
POTANIN PERİLERİ ESTONYA\'YI AĞIRLAYACAK
19:00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu\'ndaki dördüncü maçında Estonya\'yı konuk edecek (Ayhan Şahenk Spor Salonu)
VOLEYBOL
-Erkekler Challenge Cup-
18:30 Maliye Piyango - Montana Volley
-Efeler Ligi-
17:00 Afyon Bld. Yüntaş - İnegöl Bld.
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
14:00 Beşiktaş - Çanakkale Bld.
15:00 Halkbank - Nilüfer Bld.
16:00 Seramiksan - Eczacıbaşı VitrA
17:30 Bursa B.Şehir Bld. - İlbank
18:00 Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. - Galatasaray
18:00 Fenerbahçe - VakıfBank