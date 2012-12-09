Türkiye'deki 14 şehir, dünya ülkelerini geride bıraktı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye'nin 14 şehrinin toplamının İsviçre, Singapur gibi ülkeleri geride bıraktığını açıkladı.

TÜRKONFED'in ''Orta Gelir Tuzağı'ndan Çıkış: Hangi Türkiye?'' adlı raporuna göre, Türkiye'de ''Orta Gelir Tuzağı'' riskinde olan 40 şehir, yoksulluk düzeyinde olan ''Orta-Düşük Gelir Grubunda'' 27 şehir, dünyanın en büyük ekonomileriyle yarışan sanayileşmiş ve gelişmiş ''Orta Gelir Tuzağı'' riski olmayan 14 şehir bulunuyor.

''Orta Gelir Tuzağı'' riski olmayan grup, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi hem ulusal hasıla, hem de nüfusun büyük bölümünü barındıran idari, siyasal, ekonomik, ticari, medya ve sanayi güç merkezlerini barındırıyor.

İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova gibi şehirlerin, toplam ulusal hasılaya katkısı 376 milyar doları buluyor. Bu şehirlerin ekonomisi Singapur, Norveç, İsviçre gibi dünyanın en zengin ülkelerinden daha büyük bir ekonomik büyüklüğe ulaşıyor.