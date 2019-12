14 PKK itirafçısı Fransa yolcusu

Fransa’nın talebi üzerine eski PKK’lı 14 gizli tanık Paris’e gidiyor. Kimlikleri, yüzleri değiştirilen tanıklar, PKK’nın Avrupa’daki uyuşturucu ve kara para trafiğiyle ilgili önemli bilgiler verecek. Tanıkların Paris’e güvenlik gerekçesiyle Hollywood yapımı Con Air filmindeki gibi özel uçakla gönderilmesi bekleniyor. Türkiye’nin gizli tanıkları ihracı adli açıdan bir ilk olacak.



Sabah gazetesinin haberine göre; Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu trafiğini, Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerine geçmişte defalarca bildiren, ancak hukuki bir sonuç alamayan Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa'ya gizli tanık ihraç ediyor. Türkiye'nin, PKK'nın kara para trafiğini çok iyi bilen ve örgütün kara kutusu olarak nitelendirilen 14 gizli tanığı Fransa'ya göndereceği öğrenildi. Fransa, bu tanıkları örgütün Avrupa ülkelerindeki uyuşturucu ve kara para trafiği hakkında detaylı bir şekilde sorgulayacak.



Masrafları Fransa karşılıyor



Türkiye için hayati önem taşıyan ve PKK'nın Avrupa'daki yapılanmasını büyük ölçüde ortaya çıkarması beklenen soruşturmada ifadesi alınacak gizli tanıkların tüm seyahat masrafları Fransa tarafından üstlenilecek. Edinilen bilgilere göre Fransız adli makamlarının, tanıkları Türkiye'den istemesinde terör örgütü PKK'nın avukatlarının, itirafçıların Fransız savcılara Türkiye'de baskı altında ifade verdiklerini öne sürmesi de etkili oldu.



MİT'in PKK diplomasisi



Türk adli makamları Fransız adli makamlarının uluslararası istinabe (başka bir mahkemede görülen birdava için şahit veya tanığın ifadesinin alınması) yardımı çerçevesinde, eski PKK'lı tanıklara Fransa'da ifade vermeleri için ikametgâhlarına celp gönderdi. Gizli tanıkların, PKK'nın baskısı ile Avrupa ülkelerine iltica etmemeleri ve örgüt tarafından öldürülmemeleri için Fransa tarafından çok sıkı korunacakları belirtildi. Tanıkların -güvenlik gerekçesiyle- mahkûmların uçakla başka bir cezaevine nakledildiği Hollywood yapımı Con Air filmindeki gibi özel uçakla seyahat etmesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre; Fransa, PKK'nın Avrupa'daki yapılanması hakkında MİT'in verdiği bilgi ve belgelere dayanarak tanıkları Türkiye'den resmen istedi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunan Fransız yetkililerin gizli tanıklar konusunu Ankara'da görüştüğü belirtildi.



Eski PKK itirafçıları



Belgelerde, tanıkların açık isimleri tek tek veriliyor ve 14 tanığın önümüzdeki günlerde ifade vermek üzere Paris'e gönderilmeleri isteniyor. PKK terör örgütüyle ilgili soruşturmadan sorumlu başkan vekili Thierry Fragnoli'nin yönetiminde Fransa'daki bazı PKK'lılarla yüzleştirilerek ifadeleri alınacak olan tanıkların rumuzları şöyle: D. T., İ. A., Z. K., O. Ö., İ. E., S. A., N. T., N. A., B. M., A. D., N.T., F. K., D. C. Ç. ve A. B. daha önce PKK üyesi oldukları gerekçesiyle yakalanıp mahkûm edilen ve sonra Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan tanıkların, örgütün Avrupa'daki faaliyetleri hakkında önemli bilgiler vermesi bekleniyor. Tanıkların tamamının kimlik bilgilerinin ve yüzlerinin estetik ameliyatla değiştirildiği öğrenildi. Fransız makamları, 14 tanık haricinde Bahoz kod adlı Suriyeli terörist Ahmet Abdi İbrahim ve Irak'ta ikamet eden Bahtiyar Ali adlı tanıkların dosyalarını da Türkiye'den resmi olarak istedi.



Fransa'daki gençleri zehirliyorlar



Fransa’nın, PKK'lıların uyuşturucu ile Fransız gençlerini zehirlediği gerekçesiyle harekete geçtiği belirtiliyor. Fransızların PKK'nın Avrupa'daki elebaşları olarak tespit ettiği isimler şunlar: Renas Lelikan (Cihat Demirbağ - PKK'nın eski fotoğrafçısı), Cemal Aslan (kurye), Eşref Yolcu, (örgütün uyuşturucu sevkıyatını organize eden kişi), Hacı Karakoyun (örgütün Avrupa finansörü), Ali Rıza Altun (örgütün eski Avrupa sorumlusu), Nihat Aslan (kurye), Muhittin Aslan (kurye), Canan Kurtyılmaz (Kod adı Asya. Örgütün Avrupa sorumlusu.) Nedim Seven (örgütün La Sante Cezaevi'nde tutuklu karakutusu), Kazım Ergün, (17 cinayetin azmettiricisi. Öcalan'ın bacanağı) Kadri Özmen, Atilla Balıkçı, Burçin Uçar, Cemal Bozkaya, Şükrü Kozludere, Mehmet Ulaş, Zülküf Kılınç ve Ayhan Tayfur. Türkiye, bu isimlerden Canan Kurtyılmaz, Nedim Seven, Kazım Ergün ve Ali Rıza Altun'un iadesini resmen talep etmişti



PKK'lıların telefonlarını dinlediler



Türkiye’den gizli tanıkların istenmesiyle yeni bir evreye giren PKK operasyonunda bir ihbar etkili oldu. PKK operasyonunu tetikleyen olay, 8 Kasım 2008'de Fransa'da yaşayan F.G. ile H.B.'nin PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği paraları akladığı yönündeki ihbarlar oldu. Bu ihbarlara göre Tuncay Arslan ve Ali Rıza Akyol, PKK'nın, vergi adı altında topladığı haraçlarla ilgileniyordu. Fransız makamları, Tuncay Arslan'ın Türkiye'den görüştüğü 29 telefon numarasının kimlere ait olduğunun kendilerine bildirilmesini Türk makamlarından talep etti. Türkiye'ye gönderilen resmi yazıda Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde bulunan PKK'nın, Türkiye'de binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan bölücü bir Kürt örgütü olduğu belirtildi. Yazıda örgütün Güney Fransa'da toplam 1 milyon euro para topladığı da kaydedildi