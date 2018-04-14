14 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Eczacıbaşı VitrA\'nın smaçörü Hande Baladın: \"Ülkemizde bayan sporlarının popülaritesi erkek sporlarına göre daha az\"

\"1\'inci hedefimize ulaştık, sıra 2\'ncide\"

\"Hedef Şampiyonlar Ligi\'nde de kupa\"

\"Genç ve dinamik bir takıma sahibiz\"

\"Başarının temeli çalışmak\"

(ÖZEL) Eczacıbaşı VitrA\'lı Meliha İsmailoğlu: \"Milli takım zamanla başarılı olacaktır\"

\"Giovanni Guidetti ile çalışmak önemli\"

\"Önümüzdeki yıl da hedef kupa\"

\"Genç oyuncuların süre alması gerekiyor\"

GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

İki takım da hazırlıklarını tamamlayacak

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor

16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor

19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

SPOR TOTO 1. LİG

13:00 Denizlispor - Çaykur Rizespor

15:00 Gazişehir Gaziantep FK - Altınordu

15:00 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü

TFF 2\'inci Lig ve TFF 3\'üncü Lig maçlarına devam edilecek.



BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Ligi-

13:00 İstanbul BBSK - Banvit

15:15 Trabzonspor - Eskişehir Basket

17:00 Beşiktaş Sompo Japan - Gaziantep Basketbol

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi-

14:00 Bellona AGÜ Spor - Mersin BŞB

14:00 Botaş - Beşiktaş

14:00 Çukurova Basketbol - İstanbul Üniversitesi

14:00 Fenerbahçe - Adana ASKİ

14:00 Galatasaray - OGM Orman Gençlik

14:00 Hatay BŞB - Yakın Doğu Üniversitesi

EFELER LİGİ

16:00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

15:00 Bursa B.Şehir Bld. - Beşiktaş

17:00 Galatasaray - Fenerbahçe

U17 BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI

20:00 Romanya - Türkiye (FİNAL)