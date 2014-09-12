14 milyon cep kullanıcısına vergi iadesi sürprizi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Özel İletişim Vergisi Tebliğ Taslağı'na göre, ön ödemeli (faturasız) cep telefonu hattından internet hizmeti alan yaklaşık 14 milyon aboneden internet kullanımı nedeniyle fazla alınan vergiler iade edilecek.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nda, mevcut tebliğlerden farklı olarak, internet hizmetlerinde uygulanması gereken özel iletişim vergisi ile ön ödemeli cep telefonu abonelerinin mobil internet hizmetlerinden yararlanması durumunda kendilerine yapılacak vergi iadelerine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Cep telefonuna ÖTV zammı

Tebliğ yürürlüğe girerse, abonelerin ön ödemeli hatlarını haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti için de kullanmaları halinde, fazla veya yersiz hesaplanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), abonelere geri verilmesi koşuluyla, mobil elektronik haberleşme işletmecisine iade edilecek. Gerek mükellef gerekse abone nezdinde işlemin fazla veya yersiz ÖİV uygulanmadan önceki hale döndürülmesi esas alınacak.

Bu uygulamada, GSM operatörleri, ön ödemeli hat kullanıcılarının hatlarına yaptıkları yüklemeler üzerinden yüzde 25 oranında ÖİV hesaplamaya devam edecek. Söz konusu abonelerin yüklemelerini internet erişim hizmetinde kullanmaları halinde, bu kullanım miktarına isabet eden bedel üzerinden fazla veya yersiz olarak tahsil edilmiş olan ÖİV tutarını hesaplayacak.

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, bu şekilde internet erişimi hizmetinden yararlanan yaklaşık 14 milyon ön ödemeli hat abonesinin fazla veya yersiz ödediği vergileri takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplayarak, dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelere bildirecek ve abonenin tercih ettiği usule göre iade edecek. Söz konusu Kanuni düzenleme 1 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği için ilk hesaplama işleminin Mart-Eylül 2014 dönemini kapsaması uygun bulundu. Sonraki dönemlere ilişkin hesaplamalar, Ekim-Aralık döneminden başlayarak üçer aylık devam edecek.

İade yöntemini aboneler tercih edecek

Aboneler, söz konusu verginin nakden iadesini talep edebileceği gibi hatlarına yükleme yapılması suretiyle iade edilmesini de tercih edebilecek. Aboneler, söz konusu işleme ilişkin ilk kez yapacakları tercihin sonraki dönemlerde yapılacak yüklemelerde de geçerli olmasını isteyebilecek. Bu durumda abonelerin tercih değişikliği talebi olmadığı sürece abonelere tercihlerinin yeniden sorulmasına gerek olmayacak.

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Abonelerin hatlarını kapattırmaları veya operatör değiştirmeleri durumunda iade işlemi nakit olarak yapılacak. Abonelerin iadeyi nakit olarak almak yerine hatlarına yükleme yapılmasını tercih etmeleri durumunda, mobil elektronik haberleşme işletmecilerince, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemeler için normal satışlarda olduğu gibi ÖİV ve KDV hesaplanacak.

Ön ödemeli hat abonelerinin, ödedikleri ÖİV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerden olması halinde, ilk yüklemeye ilişkin indirim konusu yaptıkları ÖİV tutarlarının yer aldığı ÖİV beyanlarını düzeltmeleri gerekecek.

GSM operatörlerine yapılacak iadeler

Abonelerine iade ettikleri tutarların mobil elektronik haberleşme işletmecilerine iadesi standart iade talep dilekçesi kullanılarak yapılacak. Dilekçeye mobil internet hizmetinden yararlanan ön ödemeli abone sayıları, kendisine iade yapılan abone sayıları, bu aboneler tarafından kullanılan data miktarı, bu aboneler tarafından kullanılan tarife paketlerine ilişkin detaylı bilgiler ve iade tutarının hesabını gösteren bir tablo eklenecek.

İşletmecilerin kendi vergi borçları için yapacakları mahsup talepleri, teminat karşılığında veya vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilecek. Teminat gösterilmesi halinde teminatın çözümü vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacak.

Mükelleflerin nakit iade talepleri de teminat karşılığında veya vergi inceleme sonucuna göre gerçekleştirilecek. Teminat gösterilmesi halinde teminatın çözümü vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecek.

Öte yandan, 6518 sayılı Kanunla 6802 sayılı Kanunun 39'uncu maddesinde yapılan ve ön ödemeli hat kullanıcılarının internet servis sağlayıcılığı hizmetlerindeki ÖİV oranını yüzde 5 olarak belirleyen değişiklik 1 Mart 2014'te yürürlüğe girdiği için, yapılmış yüklemelerin bu tarihten sonra internet erişimi hizmetinde kullanması halinde ÖİV oranı yüzde 5 olarak uygulanacak.