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14 milyon 312 bin liralık enerji yatırımı

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü, enerji kalitesini arttırarak elektrik kesintilerini en aza indirmeyi amaçladığı 3 aşamalı yatırım projesi için 4 milyon 312 bin lira harcama yapacak

20 Haziran 2017 18:55

Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürlüğü,  Dicle’nin Kayapınar ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde kapsamlı bir yatırım çalışması yapmayı planlıyor. Bu çalışma kapsamında 14 milyon 312 bin lira harcanması bekleniyor.

Planlanan yatırım çalışması toplamda 3 etaptan oluşuyor. Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka ilk etap çalışmalarının kısmen tamamlandığını belirterek, “Bu yatırım ile birlikte Gaziler’de bulunan mevcut beton direkli havai hatlardan oluşan AG (Alçak Gerilim) ve OG (Orta Gerilim) dağıtım şebekesi yer altına alınıyor. Bunun ile birlikte 17.260 elektrik müşterisinin sayaç ölçü devresinin ıslahatını da gerçekleştiriyoruz. Söz konusu yatırımımız tamamlandığında, hem kayıt dışı elektrik kullanımını minimize edeceğiz, hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)’nun öngördüğü biçimde bu mahalledeki 17 bin260 müşterimize kesintisiz ve kaliteli enerji temin edeceğiz” dedi.

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Dicle Elektrik Diyarbakır İl MüdürlüğüDicle14 milyon 312 binyatırım

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