14. Metin Göktepe Ödülleri'nde Şık ve Şener'e saygı

T24- 14. Metin Göktepe Ödülleri jürisi, Ergenekon'dan tutuklanan gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener adına da ödül vermeye karar verdi. 10 Nisan'da verilecek ödüllün sahibi de Evrensel gazetesinde 2 Mart'ta yayımlanan ''Bu manşet 301'lik olurdu'' haberiyle Hilal Yağız.

Metin Göktepe Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Nazım Alpman, Arif Arslan, Celal Başlangıç, Mete Çubukçu, Nail Güreli, Vahap Munyar, Fikret İlkiz, Metin Sever, Kamil Tekin Sürek, Şengül Karadağ, Filiz Koçali, Umur Talu, Ayşe Yıldırım ve Reyhan Yıldız'dan oluşan jüri, ödül alacak gazetecileri belirledi.

Buna göre, ''Yazılı Haber Ödülü''nü, 14 Ağustos 2010'da Vatan Gazetesinde yayımlanan ve Hrant Dink'in AİHM'de açtığı davaya hükümetin gönderdiği savunmayı içeren ''AİHM'de Vahim Savunma'' başlıklı haberiyle Kemal Göktaş kazandı.

''Görüntülü Haber Ödülü''ne, CNN Türk Televizyonunda 17-22 Ocakta yayımlanan ''Hizbullah'ın Dünü Bugünü'' başlıklı haberiyle Göksel Göksu layık görüldü. ''Fotoğraf Ödülü'', Ankara'da Torba Yasayı protesto sırasında çekilen ''Sen Yanmazsan, Ben Yanmazsam'' adlı fotoğrafı ile Hürriyet Daily News muhabiri Selahattin Sönmez'e, ''Fotoğraf Dalında Jüri Özel Ödülü'' terör örgütü Hizbullah üyelerinin Diyarbakır Cezaevinden tahliyeleri sırasında çekilen ''Son Görünüş'' adlı fotoğrafı ile Doğan Haber Ajansı Diyarbakır Muhabiri Cem Emir'e, ''Yerel Gazetecilik Ödülü'' ise 17 Ağustos 2010'da yayımlanan ''Siyaset Tuluma Girdi'' başlıklı haberiyle Barış Aslan'a verildi.

Açıklamaya göre, Ödül Jürisi, daha önce Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini haber dalında kazanan Ahmet Şık ve Nedim Şener adına da bir ödül vermeyi kararlaştırdı. ''Ahmet Şık-Nedim Şener Ödülü''nü, Evrensel Gazetesinde 2 Martta yayımlanan ''Bu manşet 301'lik olurdu'' haberiyle Hilal Yağız kazandı. Kazananlara ödülleri, Metin Göktepe'nin doğum günü 10 Nisanda, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek törenle verilecek.