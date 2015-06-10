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Spor

14 kulüp 'Demirören' dedi

Kulüpler Birliği başkanı Göksel Gümüşdağ, dört kulübün çekimser kaldığını belirtti

10 Haziran 2015 18:32

Kulüpler Birliği başkanı Göksel Gümüşdağ, olağanüstü olarak yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, 3 büyüklerin de dahil olduğu 14 kulübün Yıldırım Demirören'e TFF seçimlerinde destek verdiğini belirtti.

Gümüşdağ, dört kulübün ise çekimser kaldığını belirtti.

Bu dört kulüp Trabzonspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, ve Osmanlıspor...

 

Toplantıda büyük sürpriz

 

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının sürprizi ise Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk kez Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Şekip Mosturoğlu, Sarı-Lacivertlileri temsil etti.

 

'Seni gömecek yer bulamam'

 

Fenerbahçe Kulübü, 19 Temmuz 2013'te yapılan toplantıda Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Fenerbahçe bana vekalet verdi" diyen o dönemin Kayserispor Başkanı Recep Mamur'u, "Sen şikeci bir takımın vekaletini almaya utanmıyor musun? Dikkat et kendine, seni Türkiye'de gömecek yer bulamam" şeklinde tehdit etmesi üzerine toplantılara katılmama kararı almıştı.

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