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14 kız öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde 14 kız öğrenci, öğrenim gördükleri liseye ait kaldıkları yurtta yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

15 Şubat 2018 12:52

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'ın Güzelyurt ilçesinde 14 kız öğrenci, öğrenim gördükleri liseye ait kaldıkları yurtta yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 
Olay, dün gece Güzelyurt Çok Programlı Lisesi\'nin yatılı kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Akşam yemeğinde  mantar sote, pilav ve çorba yiyen öğrencilerin bazılarında gece yarısına doğru kusma, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Bunun üzerine 30 öğrencinin kaldığı yurtta, 14 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla Güzelyurt ve Aksaray\'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu,  olayla ilgili de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlattığı bildirildi.

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