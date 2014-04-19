14 kız öğrenci serbest

Nijerya'nın Borno vilayeti eğitim yetkilisi Inua Kubo, kaçırılan kız öğrencilerden 14'ünün kaçarak

kurtulduğunu açıkladı. Öğrencilerin nasıl kaçtığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Kubo, kaçan kız öğrencilerden 11'inin

Borno vilayetinin başkenti Maiduguri ile Chibok bölgesi

arasındaki bir bölgede bulunduğunu söyledi. Bulunan öğrenciler köylerine geri gönderildi.

Silahlı bir grup erkek pazartesi akşamı Chibok'ta kız öğrencilerin kaldığı yatılı bir okulu

basarak çok

sayıda öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrenciler zorla araçlara bindirilerek götürülmüş, çevre binalar da ateşe

verilmişti.

Nijerya güvenlik görevlileri şu ana dek kaçırılan 129 öğrenciden

44'ünün güvenli bir şekilde evlerine

döndüğünü duyurdu. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen 85 kız öğrenci

hâlâ kayıp.

Kaçırma olayından Boko Haram adlı radikal İslamcı örgüt sorumlu tutuluyor. Boko Haram,

Nijerya'nın kuzeyinde bir şeriat devleti kurulmasını istiyor

ve yılardır saldırılar düzenliyor.

