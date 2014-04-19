14 kız öğrenci serbest

Nijerya'nın Borno vilayeti eğitim yetkilisi Inua Kubo, kaçırılan kız öğrencilerden 14'ünün kaçarak
kurtulduğunu açıkladı. Öğrencilerin nasıl kaçtığı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Kubo, kaçan kız öğrencilerden 11'inin
Borno vilayetinin başkenti Maiduguri ile Chibok bölgesi
arasındaki bir bölgede bulunduğunu söyledi. Bulunan öğrenciler köylerine geri gönderildi.
Silahlı bir grup erkek pazartesi akşamı Chibok'ta kız öğrencilerin kaldığı yatılı bir okulu
basarak çok
sayıda öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrenciler zorla araçlara bindirilerek götürülmüş, çevre binalar da ateşe
verilmişti.
Nijerya güvenlik görevlileri şu ana dek kaçırılan 129 öğrenciden
44'ünün güvenli bir şekilde evlerine
döndüğünü duyurdu. Yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen 85 kız öğrenci
hâlâ kayıp.
Kaçırma olayından Boko Haram adlı radikal İslamcı örgüt sorumlu tutuluyor. Boko Haram,
Nijerya'nın kuzeyinde bir şeriat devleti kurulmasını istiyor
ve yılardır saldırılar düzenliyor.