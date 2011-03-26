-14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI MERSİN (A.A) - 26.03.2011 - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 139 kilo esrar ile 2 kilo eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 6 aylık çalışma neticesinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 14 kişi gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 139 kilo esrar, 2 kilo eroin, 3 gram kokain, sentetik nitelikli 42 adet hap, uyuşturucu tartmada kullanılan bir adet hassas terazi, gümrük kaçağı bin paket sigara, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin lira ve 325 avro ele geçirildi.