14 kişi ByLock iddiasıyla gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda \'ByLock\' kullandıkları iddia edilen 3\'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube ekipleri bu sabah İl merkezinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen özel sektör çalışanı 3\'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçen suç kanıtlarına el kondu. Gözaltı sayısında artış olabileceği bildirildi.



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