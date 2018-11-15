"14 ilde iş birliği çalışmalarını CHP'li ve İyi Partili o iki isim yapacak"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın 14 büyükşehirde iş birliği yapılması için çalışmalar yürüttüğünü iddia etti.

Sarıkaya, "14 ilde ittifak" başlığıyla (15 Kasım 2018) yayımlanan yazısında iki parti arasında yapılan görüşmelere ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

Sarıkaya yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

İki partinin dün yapılan toplantılarından yansıdığına göre bundan böyle süreç liderler tarafından belirlenen iki kurmay tarafından sürdürülecek.

Bunlar, geçen seçimde de aynı yönde çalışan, dünkü görüşmede de hazır bulunan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın…

İYİ Parti’den yansıyan bilgiye göre Tezcan ve Aydın ilk aşamada 14 büyükşehir üzerinde çalışacak…

Bunlar; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Manisa, Bursa, Denizli, Eskişehir, Ordu, Samsun, Muğla, Aydın…