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14 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU: 33 GÖZALTI

  Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında  33 kişi gözaltına alındı

14 Ağustos 2018 14:01


 
Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında  33 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişinin de bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin çeşitli adreslerdeki aramaları devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu. 

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