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14 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı

20 Aralık 2018 16:17

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Mardin merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa\'da kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda adreslerinde arama da yapılan 21 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.

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